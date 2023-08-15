الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ قبائل مطروح: المحافظة شهدت عمليات تنمية شاملة بفضل مجهودات الرئيس السيسي

العمدة جمعة بدر
العمدة جمعة بدر

قال العمدة جمعة بدر، شيخ قبائل مطروح، إن محافظة مطروح شهدت عمليات تنمية شاملة على كافة المستويات بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب إنشاء مدينة العلمين الجديدة على أعلى مستوى سياحى، وأيضًا القطار الكهربائي السريع وصل إلى المحافظة.

 

وأضاف بدر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الطرق الداخلية لمطروح شهدت تطويرات كبيرة، إضافة إلى أنه تم ربطها بكافة المحافظات، معقبًا: "مطروح ستصبح العقل الجديد لمصر بفضل جهود الرئيس السيسي والوزراء والمسؤولين".

 

وأوضح شيخ قبائل مطروح، أن مشروعات الطرق مهمة جدًا، مردفًا: "المستفيد من هذه الطرق الشركات، وأصحاب الأراضي التي ساهمت هذه الطرق في زيادة أسعارها 10 أضعاف".

 

الدولة تعطي الأولوية في أعمالها لأبناء أهالي مطروح

 

وأشار شيخ قبائل مطروح، إلى أن الدولة تعطي الأولوية في أعمالها لأبناء أهالي مطروح، خاصة أننا شهدنا العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية التي وفرت العديد من فرص العمل للشباب.

 

وتابع شيخ قبائل مطروح: الأهالي مرضيين بالتعويضات اللي خدوها عن الأراضي اللي هما قعدين فيها، مشيدًا بتطوير المستشفيات في مطروح، وأنها أصبحت مجهزة بأحدث الإمكانيات، وتقدم خدمات على أعلى مستوى.

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