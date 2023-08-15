هشام عبد العزيز: مخرجات الحوار الوطني رسالة للمشككين فى جلسات الحوار

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني من خلال المخرجات التى تم الوصول إليها يدخل مرحلة جديدة مفصلية، فى لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، وخاصة أن الجميع كان ينتظر أن يكون هناك مخرجات للحوار، وهو ما ظهر من خلال طرح معظم الملفات المختلفة من المطروح وجود حلول وتوجهات التى تبلورت من جهود الأحزاب والنخب والمتخصصين، مضيفا أن المخرجات سيكون لها تأثير كبير جدا على المواطن وثقته في عملية الحوار وتؤكد أن هذا هو السبيل الوحيد والجيد.

وأضاف عبد العزيز، لـ"الدستور"، أن مخرجات الحوار هى رسالة للمشككين فى جلسات الحوار، ومن ظنوا أن الحوار شكلي، بالإضافة إلى أنه وجدنا تحركات سريعة واهتمام من القيادة السياسية بالمناقشات ومنها توجيه الرئيس بشأن مناقشة الإشراف القضائي، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى القوانين التي تمت مناقشتها والتوافق حولها منها قوانين التداول المعلومات، و قوانين الوصاية، ومناقشة قوانين الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أنه يتطلب لكي يؤتي الحوار ثماره هو ضرورة تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ المخرجات وتنفيذه يقع على الجميع بشكل تكاملي، من الدولة والحكومة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومجلس أمناء الحوار، مؤكدا أننا نستطيع من خلال مشاركة الجميع فى الحوار نستطيع القول أن أفرزت كفاءات وطنية محترمة، وفتحت المجال لظهور تيارات جديدة، وكذلك كشفت أوراق بعض الناس التى كانت تتبنى معارضة، ولم تستطيع حتى أن تتشابك فى الحوار أو لديها كوادر تشارك، أو تقدمت برؤي ومخرجات، مضيفا أن الحوار الوطني أفرز طبيعة القوى السياسية والحزبية بشكل جاد، من ممن يستطيع المشاركة ومن وراء الصعوبات.

وأوضح عبد العزيز، أن الحزب شارك في كل الجلسات عبر 30 متحدث وقدم 278 مقترح وتوصية عبر كل الجلسات، بالإضافة إلى تقديمه عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها موقفه الداعم للقائمة المختلطة في الانتخابات البرلمانية، وضرورة تفرغ النواب بشكل كامل، ومقترح فصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، وفي ملف حقوق الإنسان، ودعم مفوضية عدم التمييز، وفي المحور الاقتصادي قدم الحزب حلولا لإعادة الهيكلة في الضرائب وإحلال الوارد ورصدها لتقليل الاعتماد على العملية الأجنبية والاهتمام بالتصدير والصناعة، وفي المحور الاجتماعي قدم توصيات فيما يتعلق بالوصاية والطلاق والأحوال الشخصية، وضرورة أن يكون القانون متوازن، منوها :" إنه تم سماع بعض الأسماء للأحزاب ولكن لم تكن موجودة وكذلك عن كيانات سياسية لم يكن يمثلها سوى شخص".

وتابع: "أنه من ضمن المكاسب أيضا هو أن أصبح هناك ملفات للدولة واضحة، تم التوافق حولها ومن الممكن أن نستنسخ تجربة الحوار الوطني والنتائج التى تصدر من جميع الاصعد سواء داخل الأحزاب او بين الكيانات وبعضها او بين التيارات، والتفاوض السياسي حولها وبلورة تلك الأفكار على الطاولة السياسية فهناك معاني كتيرة جدا نعتبرها بداية عن نجاح عملية سياسية كانت مهمة في تاريخ الدولة المصرية في خلال التنمية السياسية الحقيقية، والبدء فى آفاق لشكل الجزء المستقبلي لطريقة ممارسة المصريين للسياسة.