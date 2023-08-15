الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب العدل: الحوار الوطنى نجح فى كسر حالة الجمود 

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحوار الوطني جاء في توقيت كنا بحاجة شديدة لإجراء حوار، واشتبكنا مع هذا الموضوع من أول لحظة، ورحبنا به، وكان مهمًا جدًا في أجواء الحوار الوطني ما حدث في لجنة العفو الرئاسي، وخروج عدد من المحبوسين، وهذا خلق حالة من الأجواء الإيجابية خلال الفترة الماضية.

وأضاف إمام، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أننا ما زلنا نحتاج إلى مجهود أكثر في هذا الموضوع، فهناك بعض من الأسماء التي تقدمت بها القوى السياسية المعارضة وما زالت لم تخرج حتى الآن.

وتابع: نتمنى أن تسرع هذه الوتيرة ونرى خروج عدد كبير من المحبوسين خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس حزب العدل، أن الحوار الوطني نجح في كسر حالة الجمود وعدم الحوار، وأصبحت هناك مناقشات تفصيلية حول عدد من القضايا، وحدثت توافقات حول قضايا جيدة في مجالات كثيرة، فعلى المستوى السياسي شهدنا نجاحات في عدد من الموضوعات، وأيضًا هناك موضوعات ننتظر منها نتائج أكثر قوة ووضوحًا.

وأردف: كنا نتمنى التوافق فيها مثل مسألة قوانين الانتخابات، وخروج ثلاث توصيات نرى أنها لم تكن أفضل شيء للخروج، وكنا نتمنى أكثر أن الأحزاب تكون أكثر انفتاحًا على الانتخابات بالقائمة النسبية، وليست القائمة المغلقة. 

حالة الحوار إيجابية وكانت وما زالت مهمة

ولفت رئيس حزب العدل، إلى أننا نأمل أن التوافقات تكون أكثر حول نظام واحد، مضيفًا أن حالة الحوار هي حالة إيجابية وكانت وما زالت مهمة، وما زلنا نعول على استمرارها بالشكل الإيجابي نحو انفتاح سياسي أكبر.

الحوار الوطنى رئيس حزب العدل عبدالمنعم امام رئيس حزب العدل نجح كسر حالة الجمود

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