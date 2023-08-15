"أنا هلالي".. تفاعل جماهيري واسع مع انتقال نيمار للهلال

تصدّر اللاعب البرازيلي نيمار محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلان انتقاله بشكل رسمي لنادي الهلال السعودي في صفقة مدوية للبطولة الجاذبة للنجوم.

وأعلن عدد من الصحف السعودية عن انتقال البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، في إطار الانتقالات الصيفية الجارية.

وحاز خبر انتقال النجم البرازيلي إعجاب جماهير كرة القدم، خاصة جماهير نادي الهلال السعودي في حين انتقد البعضُ خطوة انتقاله إلى الدوري السعودي، خاصة بعد أنباء عن اهتمام برشلونة الإسباني بإعادة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، إلى صفوفه.

وتفاعل عدد كبير من جماهير الكرة العربية والعالمية مع صفقة البرازيلي نيمار وانتقاله إلى الدوري السعودي للعب بصفوف نادي الهلال، كما أثار انتقاله من باريس سان جيرمان جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

ويترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، حفل تقديم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

ووفقًا لصحف رياضية سعودية فمن المقرر أن يُقام حفل تقديم نيمار جونيور، لاعبًا جديدًا لنادي الهلال، مساء السبت المقبل، قبل مباراة الزعيم أمام الفيحاء، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وتوصل الهلال لاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع نيمار "31 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو تقريبًا، بحسب التقارير الرياضية السعودية.

وحسب صحيفة "فوت ميركاتو"؛ سيحصل نيمار على راتب سنوي "100 مليون يورو"، مع مكافأة تُقدر بـ80 ألف يورو عن كل انتصار يحققه مع الهلال، و500 ألف أخرى لكل منشور عبر حساباته بمواقع التواصل يروج فيه للمملكة.