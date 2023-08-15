الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية يكشف سبب اتجاه اليابان للتسليح النووى والعسكرى

صاروخ توما هوك
صاروخ "توما هوك"

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن اليابان أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 400 صاروخ "توما هوك"، وتقول هي والولايات المتحدة إنها دفاعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستراتيجية الدفاعية أن اليابان تتلقى ضربات وتقوم الولايات المتحدة بالرد، مؤكدًا أنه يوجد 43 ألف جندي أمريكي على الأراضي اليابانية.

وتابع، أن الوضع في اليابان يتغير الآن وأعلنت عن استراتيجية جديدة وهي تعزيز قدرتها الدفاعية وألا تكون بالردع  فقط، ولكن بالهجوم كذلك، ولذا تفكر في تصنيع صواريخ يصل مداها لآلاف الكيلو مترات، لأنها ترى الصين خطرًا كبيرًا عليها من الناحية السياسية والعسكرية.

وأكد أن الحماية لن تكون بالأسلحة التقليدية ولكنها ستشمل المظلة النووية الأمريكية ولأول مرة تدخل المفردات النووية لليابان لأنها الدولة الوحيدة التي تم ضربها بقنابل نووية. 

سمحت بتوسيع عدد القواعد العسكرية الأمريكية

وأشار إلى أن اليابان وقعت اتفاقيات مع حلفاء الولايات المتحدة ومنها اتفاقية دفاع مشترك مع بريطانيا ولأول مرة تسمح للنشرالمشترك للقوات وسمحت بتوسيع عدد القواعد العسكرية الأمريكية وفي عام 2035 سيكون هناك أكثر من قاعدة مشاة أمريكية على السواحل اليابانية.

خبير العلاقات الدولية اليابان المظلة النووية صاروخ توما هوك الاسلحة

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