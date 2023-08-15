25 أغسطس.. شيرين تحيى حفلًا غنائيًا فى السعودية

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي مساء 25 أغسطس المقبل وسط جمهورها في السعودية.

يعد هذا الظهور الأول "لايف" لشيرين مع جمهورها بعد تداول شائعات حول محاولتها القدوم على إنهاء حياتها.

ومن المقرر أن تقدم شيرين في حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغاني، منها: "بكلمة منك" و"مشاعر" و"انكتبلي عمر" و"أنا في الغرام" و"لازم أعيش" و"القماص" و"واحدة بواحدة"، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذي تجهز له حاليًا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين.