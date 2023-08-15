الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى وفاته.. "فؤاد أحمد" فقد بصره من أجل الفن

فؤاد أحمد
فؤاد أحمد

قدم العديد من الأدوار الرائعة في السينما والمسرح و التليفزيون، ورغم حجم موهبته الكبير، لم يأخذ حقه من التقدير والتكريم، وظل أسيرا لدور الشرير، هو الفنان فؤاد أحمد الذي تحل ذكرى وفاته اليوم الموافق 15 أغسطس 2010.

ولد فؤاد أحمد 27 يناير عام 1936، ودفعه حبه للتمثيل إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعقب حصوله على شهادة البكالوريوس، طرق أبواب الاستديوهات والمسارح بحثا عن نافذة يعبر من خلالها للجمهور.

وتألق فؤاد أحمد على شاشة السينما في مجموعة من الأفلام المهمة، أبرزها فيلم" المشبوه"، والذي قدم خلاله شخصية "حمودة الأقرع"، كما شارك الفنانة نادية الجندي في فيلم" خمسة باب"، وحقق هذا العمل نجاحا لافتا وقت عرضه.

جذب أنظار مخرجي الدراما التلفزيونية

وبفضل حضوره ونبرة صوته المختلفة، وبراعته في التقمص، جذب أنظار مخرجي الدراما التلفزيونية، ومن شاشة التلفزيون سطع نجمه، وبات فنانا شهيرا، ومن أبرز الأدوار التي تألق فيها دور "هامان" في مسلسل "محمد رسول الله"، والتي توحد معها وكانت سببا في أكبر كارثة حدثت له، فوقتها كانت أدوات وضع المكياج وإزالته متواضعة، لذلك لجأ لوضع القطران على وجهه وجسده ليغير لونه حتى يتوحد مع الشخصية، وبعد انتهاء التصوير كان يستخدم البنزين لإزالة آثار القطران. 

وكانت النتيجة أن التهم البنزين بصره وعاش فاقدا للبصر لمدة 20 عاما، بسبب حبه للفن، وإخلاصه الشديد، حتى رحل عن الحياة عن عمر ناهز 74 عاما.

فؤاد أحمد الفنان فؤاد أحمد فقد بصره الفن فقد بصره من أجل الفن في ذكرى وفاته ذكرى وفاته

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