الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم سوهاج" يعلن نتيجة الأطفال المقبولين في المستوى الأول KG1 للعام الدراسي الحالي

طلاب
طلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، نتيجة الأطفال المقبولين في المستوى الأول KG1 للعام الدراسي الحالي المرحلة الأولى والتى تبدأ من غدا الأربعاء وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث تبدأ المرحلة من سن 5 سنوات و11 شهرا و28 يوما، وتنتهي بسن 5 سنوات و5 شهور.

 

وتستقبل المدارس أولياء الأمور للتقديم بداية من الساعة 8 ونصف صباحا حتى الساعة 1 ظهرا بأيام العمل الرسمية.

 
وحددت مديرية سوهاج الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال لهذا العام كالتالي، صورة بطاقة الأب بعد الاطلاع على الأصل.

_صورة بطاقة الأم بعد الاطلاع على الأصل.

_شهادة ميلاد الطفل و2 صورة منها  _صورة عقد إيجار له إثبات تاريخ محدد بمحل السكن منذ أكثر من عام بعد الاطلاع على الأصل أو إيصال كهرباء أو إيصال غاز أو إيصال مياه حديث تابع لبطاقة الأب.

_صورة للطفل مكتوب عليها الاسم. 

_استمارة التقديم الإلكتروني

_إيصال دفع البريد و2 صورة منه.

_البطاقة الصحية للطفل بعد لصق الطوابع في التأمين الصحي وصورة منها.

حضور الأب والطفل بالمقابلة الشخصية 


وكشف تعليم سوهاج، ضرورة حضور الطفل لإجراء المقابلة الشخصية فضلا عن  التأكيد على ضرورة حضور ولي الأمر  أثناء تقديم الأوراق وفي حالة سفر الأب لا بد من وجود توكيل للأم أو وجود ولاية تعليمية. 

اسم مصر استمارة التقديم أغسطس الجارى الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفا الجائزة العالمية الرياضيات الشخصية المحافل الدولية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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