إحالة فنى مصاعد سرق أسلاكا نحاسية من عقار بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، احالة فنى مصاعد للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة أسلاك نحاسية من داخل عقار بالمقطم في القاهرة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ( فنى مصاعد - مقيم بالقليوبية) وبحوزته (جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر" - مفك - قصافة - مفتاح مصعد)، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.