الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين الصيرفى: مخرجات الحوار الوطنى جادة وتعكس توافقًا وطنيًا شاملًا

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية المخرجات المنبثقة عن الحوار الوطني في مختلف محاوره السياسية والاقتصادية والمجتمعية، قائلًا: إن مخرجات الحوار الوطني معبرة تمامًا عن جدية وحيوية قضاياه والتوافق الوطني بخصوصها.

ونوه الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم، بتوصيات ومقترحات الحوار الوطني بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له، وتوصيات ومقترحات الحوار الوطني لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، وزيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتوصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي وغيرها من التوصيات في المحورين السياسي والمجتمعي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن استمرار الحوار الوطني وكثرة القضايا وتنوعها على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، يؤكد أنه ليس فقط حوار وطني شامل وفعال، ولكنه حدث سياسي ضخم تنظمه الدول المصرية، وبمشاركة كل التيارات السياسية والوطنية فيها.

ونوه الصيرفي، إلى ما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، فيما يتعلق بأنه يجري حاليًا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع ستتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها القرار اللازم.

واختتم أن الرهان اليوم على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، والتي سترفع للقيادة السياسية، والجميع يحتفون بها لأهميتها البالغة وجديتها في الاقتراب من كل القضايا والمشاكل.

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