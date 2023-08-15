السجن 16 عاما لتاجري إيمفتامين وهيروين في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم حكما يقضي بمعاقبة بائع هيروين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بمركز أخميم.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 17 جرامًا من الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة المتهم "م.م.ح " بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز أخميم.