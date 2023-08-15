خلال 24 ساعة.. العالم شهد ثوران بركان خامد وفيضانات وحرائق غابات

خلال الـ 24 ساعة الماضية شهد العالم عدة تغيرات للمناخ كانت قوية للغاية، من ثوران بركان للمرة الأولى في إيطاليا منذ 31 عامًا مرورًا بفيضانات الهند بجانب استمرار حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية.

بركان إيطاليا النادر

وقالت السلطات المحلية الإيطالية، إن الرحلات الجوية التي تخدم مدينة كاتانيا بشرق صقلية توقفت بعد ثوران بركان من جبل إتنا القريب، ما تسبب في مشاكل سفر جديدة للمطار الإيطالي الذي تعصف به الأزمة، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يثور فيها البركان بشكل ضخم هكذا منذ 31 عامًا.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد نشط البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3330 مترًا ليل الأحد، وأطلق حممًا ورمادًا على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، حيث انحسر تدفق الحمم البركانية قبل الفجر، لكن الرماد كان لا يزال قادمًا من إحدى الحفر.

وأوضحت الصحيفة أن أحدث الإلغاءات جاءت في مطار كاتانيا، الذي يجتذب عددًا أكبر من الوافدين من عاصمة الجزيرة، باليرمو، بعد شهر من اندلاع حريق في مبنى ركاب أدى إلى أسابيع من الاضطرابات للركاب.

وتابعت أن البركان بدأ في الثوران الأسبوع الماضي، عندما أطلق إتنا حلقات غاز، وتحدث هذه الظاهرة النادرة للغاية عندما يتم دفع فقاعات الغاز عبر عمود ضيق في البركان، مما يتسبب في حركة دورانية لهوامش نفث الغاز، مما يجعله يكتسب شكلًا دائريًا. يتم دفعها مئات الأمتار في الهواء، حيث يتم طرد حلقات الدخان المكونة من خليط من الدخان والبخار والغازات الأخرى بسرعة عالية، وتُعبر الظاهرة الغريبة التي نادرًا ما تظهر فوق إتنا قرب ثوران البركان.

إتنا هو أطول بركان نشط في أوروبا وقد ثار بشكل متكرر خلال 500 ألف عامًا الماضية، وكان آخر ثوران كبير له في عام 1992.

فيضانات وانهيارات أرضية في الهند

وانتقالا إلى الهند، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بقتل ما لا يقل عن 49 شخصًا ويعتقد أن العشرات في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة الهيمالايا الهندية.

وتابعت أن الأمطار الغزيرة تسببت التي استمرت لأيام في جرف المركبات وهدم المباني والجسور في ولايتي أوتاراخاند وهيماشال براديش الشماليتين، الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة وتتسبب في دمار واسع النطاق خلال موسم الرياح الموسمية في الهند، لكن الخبراء يقولون إن أزمة المناخ تزيد من تواترها وشدتها.

في هيماشال براديش، أظهرت حصيلة رسمية أن 41 شخصًا لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم تسعة على الأقل قتلوا عندما انهار معبد هندوسي في شيملا عاصمة الولاية. وفقد ما لا يقل عن 13 آخرين بحسب الحصيلة الرسمية.

وقال مسؤولون إن ثمانية أشخاص آخرين على الأقل قتلوا منذ يوم الجمعة في أوتارانتشال المجاورة.

وأظهرت الصور انتشال الجثث من أكوام سميكة من التراب المظلمة التي دمرت المباني وحطمت الأسقف.

وأضافت الوكالة الفرنسية، أن السبل تقطعت بالآلاف، وتعطلت الطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات، وتركت خطوط السكك الحديدية متدلية في الجو بعد أن جرفت الأرض تحتها.

ناشد سوخو، الذي نشر مقطع فيديو "مزعجًا" على وسائل التواصل الاجتماعي، الناس بالبقاء في منازلهم وتجنب الاقتراب من الأنهار، وقال إن المدارس في الولاية أغلقت.

وقالت الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، إنها "أصيبت بخسائر في الأرواح في حوادث بسبب الأمطار الغزيرة" وقدمت تعازيها لمن عانوا في هيماشال براديش.

وقالت شويتا تشوبي، مفوضة شرطة المنطقة، إن فتاة تم إنقاذها من الموقع لكن بقية أفراد أسرتها ما زالوا تحت المبنى المنهار.

تعرضت العديد من البلدات والقرى الواقعة على ضفاف النهر في ولايات الهيمالايا الشمالية لخطر الفيضانات المفاجئة بسبب الأمطار الغزيرة، حيث تجلب الرياح الموسمية جنوب آسيا حوالي 80 % من هطول الأمطار السنوي وهي حيوية للزراعة وسبل عيش الملايين، لكنه يتسبب أيضًا في دمار كل عام من خلال الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وفي الشهر الماضي، قتلت أيام من الأمطار الموسمية المستمرة 90 شخصًا على الأقل، بينما وصل نهر يامونا في العاصمة دلهي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1978.

مأساة هاواي مع حرائق الغابات بدون مياه

قالت سلطات ولاية هاواي الأمريكية، إنه لم يتم البحث إلا عن ربع مساحة حرائق الغابات في ماوي، فإن عدد القتلى في حرائق الغابات الأمريكية الأكثر دموية منذ أكثر من قرن لا يزال من الممكن أن يرتفع بشكل كبير، حسبما ذكرت هيئة "سي إن إن" الأمريكية.

أكد حاكم هاواي جوش جرين حاكم الولاية، أنه تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 99 شخصًا بسبب حرائق الغابات، وقد يتضاعف العدد خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال الحاكم عن الحرائق التي بدأت تجتاح أجزاء من الجزيرة الأسبوع الماضي "إنها مأساة تتجاوز المآسي".

وقال جون بيليتيير قائد شرطة ماوي في مؤتمر صحفي، إن السلطات بدأت اليوم الثلاثاء في الكشف عن أسماء القتلى الذين تم إخطار أسرهم.

وقال جرين إن معظم الأشخاص الذين عثر عليهم ميتون كانوا في العراء أو في السيارات أو في المياه في منطقة لاهينا الغربية التي تضررت بشدة في ماوي، مع انضمام المزيد من الفرق وكلاب الجثث إلى عمليات البحث، حيث يتوسع البحث في الأحياء التي دمرتها النيران تمامًا.

وتابع أنه من غير الواضح عدد الأشخاص المفقودين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فجوات الاتصال، حيث كان على الكثير من الناس الركض وتركوا كل ما لديهم وراءهم، وليس لديهم هواتفهم أو أن الهواتف محترقة.

وقال بيليتييه إنه اعتبارًا من يوم الاثنين، تم تفتيش حوالي 25٪ من منطقة الحريق، مضيفًا أنه يأمل أن تتم تغطية 85٪ إلى 90٪ بحلول نهاية الأسبوع.

وتًعدّ حرائق الغابات في ماوي هي الأكثر فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام ، وفقًا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق.

وعلى جانب آخر، قال العديد من رجال الإطفاء لصحيفة نيويورك تايمز إنه مع تقدم الحرائق بسرعة في مدينة لاهاينا التاريخية الأسبوع الماضي، واجه المستجيبون الأوائل ضغطًا مائيًا ضعيفًا وصنابير مياه جافة.

قال كيهي هو، أحد رجال الإطفاء العاملين في لاهاينا ، للصحيفة: "لم يكن هناك ماء في الصنابير".

قال رجل إطفاء آخر، لم تسمه الصحيفة، إن شاحنته متصلة بالصنبور لكن ضغط الماء كان ضعيفًا جدًا بحيث لا يمكن استخدامه، وانتشرت النيران إلى ما وراء رجال الإطفاء وفاقت القدرة على احتوائها.