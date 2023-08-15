بعد ثوران نادر لبركان إتنا.. توقف الرحلات الجوية للجزر السياحية الإيطالية

قالت السلطات المحلية الإيطالية، إن الرحلات الجوية التي تخدم مدينة كاتانيا بشرق صقلية توقفت بعد ثوران بركان من جبل إتنا القريب، ما تسبب في مشاكل سفر جديدة للمطار الإيطالي الذي تعصف به الأزمة، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يثور فيها البركان بشكل ضخم هكذا منذ 31 عامًا.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد نشط البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3330 مترًا ليل الأحد، وأطلق حممًا ورمادًا على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، حيث انحسر تدفق الحمم البركانية قبل الفجر، لكن الرماد كان لا يزال قادمًا من إحدى الحفر.

توقف الرحلات لإيطاليا وظاهرة نادرة

قالت شركة تشغيل المطار في بيان إن الرحلات من وإلى كاتانيا، وهي وجهة سياحية شهيرة، من المقرر أن تظل معلقة حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء، مما يبدد الآمال في استئنافها في القريب العاجل، ونصح الركاب بالتحقق من شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار يوم الثلاثاء.

وأضافت أنه تم تحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى في صقلية أمس الاثنين، حيث تأتي الإلغاءات في ذروة موسم العطلة الصيفية في إيطاليا، بينما يوم الثلاثاء هو يوم عطلة رسمية.

وحظر عمدة كاتانيا إنريكو ترانتينو استخدام الدراجات النارية والدراجات في المدينة لمدة 48 ساعة - لأن العديد من الشوارع كانت مغطاة بالرماد - وأمر السيارات بعدم القيادة بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترًا في الساعة (19 ميلاً في الساعة)، يمكن أن يصبح الرماد زلقًا بسرعة على الطرق ويزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

وأوضحت الصحيفة أن أحدث الإلغاءات جاءت في مطار كاتانيا، الذي يجتذب عددًا أكبر من الوافدين من عاصمة الجزيرة، باليرمو، بعد شهر من اندلاع حريق في مبنى ركاب أدى إلى أسابيع من الاضطرابات للركاب.

وتابعت أن البركان بدأ في الثوران الأسبوع الماضي، عندما أطلق إتنا حلقات غاز، وتحدث هذه الظاهرة النادرة للغاية عندما يتم دفع فقاعات الغاز عبر عمود ضيق في البركان، مما يتسبب في حركة دورانية لهوامش نفث الغاز، مما يجعله يكتسب شكلًا دائريًا. يتم دفعها مئات الأمتار في الهواء، حيث يتم طرد حلقات الدخان المكونة من خليط من الدخان والبخار والغازات الأخرى بسرعة عالية، وتُعبر الظاهرة الغريبة التي نادرًا ما تظهر فوق إتنا قرب ثوران البركان.

إتنا هو أطول بركان نشط في أوروبا وقد ثار بشكل متكرر خلال 500 ألف عامًا الماضية، وكان آخر ثوران كبير له في عام 1992.

ثوران بركان إتنا الإيطالي