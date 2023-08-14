الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة القتلى فى الهند جراء هطول الأمطار

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 49 قتيلًا، تسعة منهم بانهيار معبد، بعدما كانت 24 قتيلًا، فيما عشرات آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد مسئولون اليوم الإثنين.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان شمال البلاد.

وخلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة وتتسبب بأضرار كبيرة. ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترًا بسبب تغير المناخ.

وقتل 41 شخصًا في ولاية هيماشال براديش، الأكثر تضررًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما كانت الحصيلة فيها 16 قتيلًا، بحسب ما أفاد بيان رسمي، من بينهم تسعة في انهيار معبد هندوسي في شيملا، عاصمة تلك الولاية.

وأضاف البيان أن 13 آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وقال رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش، سوخفيندر سينغ سوكو، في بيان، إن سلطات الولاية "تعمل جاهدة لإزالة الأنقاض من أجل إنقاذ الأشخاص الذين قد يكونون عالقين تحتها".

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم منذ الجمعة في ولاية أوتارانتشال المجاورة، بحسب السلطات.

وأظهرت صور من المناطق المتضررة بشدة انتشال جثث من تحت أكوام سميكة من التراب الداكن الذي دمّر مبانيَ وارتطم في الأسطح.

وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص فيما تضرّرت طرق رئيسية وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات.

انزلاقات التربة الفيضانات هطول أمطار الهند الامطار الغزيرة هيماشال براديش

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