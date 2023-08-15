إرشادات "الصحة" لتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدى

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات الصحية التى تساعد في تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات، وذلك فى منشور توعوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وأكدت الوزارة على ضرورة الحفاظ على الوزن الصحى، وممارسة الرياضة بانتظام، والحرص على الرضاعة الطبيعية إذا أمكن، وتناول الخضروات والفواكه لتقوية المناعة.

وشددت على تجنب التعرض المفرط للإشعاع، وتجنب التعرض لدخان التبغ، إجراء الفحص الذاتى شهريًا، المتابعة باستمرار مع طبيب متخصص بعد التعافى من السرطان.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الكشف والاطمئنان على صحتهم بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، حيث إن الحملة تستقبل المواطنين يوميًا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً، لافته إلى أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية.