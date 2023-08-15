وزير الخارجية ونظيره السعودى يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية (صور)

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير بالقاهرة.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية: "الوزيران بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن.. والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة".

وتستضيف القاهرة اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا في قصر التحرير، بمشاركة وزير الخارجية.