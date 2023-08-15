الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية ونظيره السعودى يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية (صور)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السعودي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير بالقاهرة.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية: "الوزيران بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن.. والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة".

وتستضيف القاهرة اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا في قصر التحرير، بمشاركة وزير الخارجية.

الخارجية سامح شكري وزير الخارجية قصر التحرير فيصل بن فرحان لجنة الاتصال

الأكثر قراءة

الزمالك ينسحب من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

"بتعذبهم بالحرق لعدم قدرتها على الإنجاب".. سيدة تنتقم من أبناء زوجها بالمرج

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا على القاهرة.. والعظمى 34

رئيس صرف الإسكندرية يتابع مشروعات استراتيجية فصل مياه الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية