الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"الفنان مش بغبغان".. لهذا السبب كرهت هدى سلطان أدوار الأم فى السينما

هدى سلطان
هدى سلطان

98 عاما مرت على ميلاد الفنانة الراحلة هدى سلطان، التي ولدت في 15 أغسطس لعام 1925 بقرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، لعائلة إقطاعية، وشقيقها هو الفنان محمد فوزي الذي استطاع أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل في الفن والذي لم يعترف بابنه حتى حقّق نجاحا فنيا كبيرا، وهذا مهد لانطلاقة هدى سلطان المولودة في عام 1925 لتعلن ولادتها الفنية في عام 1950 مع فيلم "ست الحُسن".

مسيرة طويلة

مسيرة طويلة خاضتها هدى سلطان في عالم الفن، وبرعت في تقديم كل الشخصيات التي قدمتها، وكشفت عن سر وصولها لهذه الشخصيات بإتقان، قائلة: لا بد أن أفهمها وأستوعبها، وأدخل في تفاصيلها، فالممثل ليس مجرد "بغبغان" يحفظ كلمات ويرددها، ولهذا أعتذر عن أدوار كثيرة لأنني بإحساسي لا أراني في الدور، فأنا أحب أن أرى نفسي في الدور قبل تصويره، فأنا "أم حسن"، "توحيدة"، و"آمنة"، المهم أن أصل لدقائق الشخصية بحساسية مفرطة وبإيمان وبحركاتها وإيماءاتها، ولهذا جسدت 12 حلقة في دور "نفيسة هانم" في ليالي الحلمية وتتذكرها الناس حتى الآن، وفي مسلسل "الوتد" أتكلم بلهجة الفلاحين تماما، وفي "زيزينيا" كنت أتكلم بلسان أهل الإسكندرية، وبجوار الممثلين أحد المتخصصين يردهم إذا أخطأوا في نطق الكلمات كما ينطقها أهلها، وهذا  تخصص أحبه وأتمناه في كل الأعمال.

دور الأم

وعن أدوار الأم التي قدمتها أوضحت في حوار لها بمجلة "المصور" بعددها الصادر بتاريخ 27 فبراير لعام 1998، أن أدوار الأم في المسلسلات التليفزيونية بخلاف السينما، فهي في التليفزيون مخدومة جيدا وداخل الدراما ذاتها، كما أن الأم "قماشة درامية" غنية ومحل احترام وتقديس، مضيفة: فمن الذي لا يحب أمه، وشروطي أن أطل على المشاهدين وأقول شيئا له قيمته ويتناسب مع عمري ومشواري الفني، والبطولة المطلقة ليست هدفي ولكن فعالية الدور ومدى تأثيره، كما لا تعنيني مساحة الدور والدليل أن دور "أم حسن" في مسلسل "أرابيسك" كان قصيرا على الشاشة ولكنه ترك تأثيره على المشاهدين وفزت عنه بجائزة أحسن ممثلة مصرية، والدور كلما كان كبيرا كان ضد المسلسل وضد الشخصية إن لم يكن مكتوبا بدقة ودراية.

البطولة المطلقة الراحلة هدى سلطان الفنانة الراحلة هدى سلطان ليالي الحلمية مسلسل الوتد محمد فوزي

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