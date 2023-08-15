الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الجودة وسلامة الغذاء".. برنامج تدريبي ضمن مشروع "سفراء الأزهر"

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي من الحدث

عُقد اليوم، الثلاثاء، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن مشروع سفراء الأزهر برنامج تدريبي، بعنوان "تأكيد الجودة وسلامة الغذاء داخل مصانع الأغذية" بالتعاون مع كلية الهندسة الزراعية، ومركز جلوبال لأنظمة الجودة والاستشارات، لعدد 65 طالبا من  الطلبة والخريجين، وذلك لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

واشتمل البرنامج التدريبي التعريف بنظام PRPs، النقاط الرئيسية له، ومفهوم الجودة ومراحل تطورها، ونظرة على المؤسسات الدولية المعنية بالجودة، ومقدمة في سلامة الغذاء، وبيان وظيفة كل من مدير الجودة QM، مراقب الجودة QC، توكيد الجودة QA.

وتناول القائمين على البرنامج، توضيح أساسيات ومبادئ سلامة الغذاء، وبرامج الاشتراطات التمهيدية داخل مصانع الأغذية، ونظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة، ونظام إدارة الجودة، ونظام إدارة سلامة الغذاء، والمواصفة العالمية لسلامة الغذاء، ونظام الإشهاد عل  سلامة الغذاء، ومتطلبات واعتماد المعامل، فضلا عن شرح مراحل الفحص وإجراء الاختبار على المنتج من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والأساليب الاحصائية للتحكم في تحسين جودة العمليات.

وشهد افتتاح البرنامج التدريبي الدكتور محمد حسين المحرصاوي، وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، موجهين كلمتهم للطلاب المشاركين بضرورة الحرص على تحقيق الاستفادة المثلى من البرنامج التدريبي الذى تسعى المنظمة جاهدة لتوفيره للطلاب لصقل تحصيلهم العلمى والتدريبي لتأهيلهم لسوق العمل.

الجودة وسلامة الغذاء مصانع الأغذية سفراء الأزهر كلية الهندسة الزراعية مركز جلوبال لأنظمة الجودة والاستشارات

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