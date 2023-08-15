السجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لـ4 أشخاص وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش بدائرة مركز أخميم.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.