الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. بيت السنارى يناقش رواية "بالختم الكينى" لـ شيرين هلال

بالختم الكيني
بالختم الكيني

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية "بالختم الكيني" للكاتبة شيرين هلال، وذلك يوم الأحد 20 أغسطس، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ويحاضر في الندوة الكاتب والروائي أحمد إبراهيم الشريف، والكاتب والروائي منير عتيبة، ويديرها الدكتور هيثم الحاج علي، بحضور مجموعة من الكتاب والمثقفين.

وتركز الندوة على مناقشة رواية "بالختم الكيني"، من خلال تحليل المغزى العام للرواية والرسالة التي تحملها، وكذلك التقنيات السردية والأسلوب واللغة والهيكل الزمني، بالإضافة إلى الشخصيات والخلفية التاريخية والاجتماعية للرواية.  

وتأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف وتعميق الحوارات الثقافية والاجتماعية والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

جدير بالذكر أن شيرين هلال؛ كاتبة وباحثة في العلاقات الدولية، وهي خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصلة على الماجستير من كلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة، وصدر لها ديوان "والكاظمين العشق"، ونشر لها العديد من الأبحاث والمقالات بالصحف المصرية.

ويعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به. 

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

أحمد إبراهيم الشريف الإسكندرية التواصل الثقافي التقنيات السردية بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بيت السناري رواية بالختم الكيني ندوة مفتوحة

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