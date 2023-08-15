الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك ينسحب من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

يد الزمالك
يد الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك الانسحاب من البطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد والمقرر إقامتها بمدينة القطيف خلال بالسعودية 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

وجاء قرار الاعتذار بسبب عدم التوصل لحل لأزمة مستحقات المدير الفني السابق الإسباني ماتيو جارالدا إضافة إلى المحترف الأرجنتيني جيمس باركر واللذين تقدما بشكوى للاتحاد الدولي للعبة بسبب مستحقاتهما المتأخرة لدى النادي الأبيض وهو ما جعل الاتحاد الدولي يرسل لنظيره المصري بضرورة عدم استخلاص الأوراق الخاصة بسفر بعثة الفارس الأبيض إلا بعد الانتهاء من هذه الأزمة.

وكان مسئولو الاتحاد المصري برئاسة الدكتور محمد الأمين قد أكدوا خلال الأيام الماضية صعوبة حل أزمة الزمالك لعدة أسباب يأتي على رأسها أزمة مستحقات الأجانب إضافة إلى ضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد الأهلي والخاصة بتسجيل اللاعبين، كما أن هناك بعض اللاعبين قدموا شكوى بسبب عدم حصولهم على المستحقات المتأخرة.

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أندية "الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني".

ويتأهل الفائز من تلك البطولة إلى نهائيات بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"، والمقرر إقامتها بالدمام بالمملكة العربية السعوية في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

نادي الزمالك الإسباني ماتيو جارالدا جارالدا المصرى احمد مرتضى

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