الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 750 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بأسيوط

إزالة مخالفات
إزالة مخالفات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بصفة يومية وعلى مدار اليوم بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً على البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.
وأشار المحافظ إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى النظافة وتقديمها بشكل ‏لائق وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.
وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز البداري والقوصية وديروط وحي شرق بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالمدن والقرى التابعة لها وهو ما أسفر عن رفع 750 طن مخلفات خلال حملات النظافة.
كما تم  تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى كل في نطاق عمله وبالتنسيق مع  الجهات المعنية بكل مركز.

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البناء المخالف التنسيق مع الجهات المعنية الحملة الميكانيكية الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطرق والشوارع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات والقمامة الوحدات المحلية تجمعات القمامه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حملات نظافة مكبرة خلق بيئة صحيه آمنه رؤساء الوحدات المحلية

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