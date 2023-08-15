جارديان: مكافأة الرحيل سبب فشل صفقة انتقال ماجواير لوست هام

فشلت صفقة انتقال الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب فريق مانشستر يونايتد لفريق وست هام يونايتد، والتي كانت على وشك الانتهاء منها بشكل رسمي.

واقترب وست هام يونايتد في الأيام الماضية من التعاقد مع ماجواير لتدعيم خط دفاع الفريق للموسم الجديد، وكشفت بعض التقارير أن النادي اللندني توصل لاتفاق مع يونايتد على قيمة انتقال ماجواير والتي بلغت 30 مليون جنيه استرليني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة جارديان الإنجليزية، فإن صفقة انتقال هاري ماجواير لوست هام يونايتد فشلت لأن إدارة وست هام سأمت انتظار الموافقة على المكافأة التي يرغب اللاعب في الحصول عليها من مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة صن في تقرير نشرته صباح اليوم أن اللاعب مصمم على الحصول على 15 مليون جنيه استرليني من مانشستر يونايتد من أجل الموافقة على الانتقال لوست هام يونايتد.

وبدأ ماجواير مسيرته ضمن صفوف شباب فريق بارنسلي تحت 18 عامًا وانتقل منه لفريق شيفيلد يونايتد في نفس المرحلة، ثم صعد للفريق الأول في صيف 2011 وقضى 3 مواسم مع النادي قبل أن ينتقل لفريق هال سيتي وانضم منه لويجان أثلتيك معارًا في شتاء 2015 وعاد للنادي بعد ستة أشهر وقضى عامين مع الفريق قبل الانتقال لنادي ليستر سيتي في صيف 2017 وبعد عامين انضم لمانشستر يونايتد.