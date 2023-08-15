الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حسام الضمرانى يُناقش رسالة الدكتوراه فى "إعلام القاهرة"

الزميل حسام الضمراني
الزميل حسام الضمراني

يُناقش الزميل حسام الضمراني الصحفي بالدستور، رسالة الدكتوراه في كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم.

وجاءت الرسالة المُقدمة من الباحث حسام جابر علي الضمراني، بُعنوان "سمات بيئة العمل الصحفي في مواقع تطبيقات الأخبار المُجمعة العربية والدولية.. دراسة لآليات صناعة المحتوى والتأثيرات والإشكالات".

وحلّ اسم الراحل الدكتور محمود علم الدين، الأستاذ بإعلام القاهرة، في قائمة المُشرفين، والتي ضمت الدكتورة فاطمة الزهراء السيد "مشرفًا ومشاركًا"، والدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة "مناقشًا ورئيسًا"، الدكتور ياسر عبد العزيز الكاتب والباحث الصحفي مُناقشًا.

حسام الضمراني الدستور جامعة القاهرة كلية الإعلام العمل الصحفي

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