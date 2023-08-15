أبرزها مدينة العلمين الجديدة.. مشروعات غرب مصر التنموية (فيديو)

تستمر الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، وتعمل الدولة على إتمام المشروعات القومية وتمويلها على مستوى محافظات الجمهورية.

وهناك طفرة تنموية ضخمة تشهدها محافظة مطروح في كافة القطاعات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية منذ عام 2014، فيما تستعرض قناة "إكسترا نيوز"، مشروعات غرب مصر التنموية التي نفذتها الدولة:

- إنشاء محطة الضبعة النووية بتكلفة لا تقل عن 28.5 مليار دولار.

- إنشاء أول محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في واحة سيوة بقدرة 10 ميجاوات.

- تنفيذ محور المرحوم علي حميد بمطروح بطول نحو 10 كيلومترات.

- تنفيذ الطريق الدولي الساحلي إسكندرية مطروح بتكلفة بلغت 810 ملايين جنيه.

- إنشاء مدينة العلمين الجديدة.

- إنشاء فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

- تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم.

- إنشاء متحف الآثار بمطروح لإلقاء الضوء على تاريخ المدينة الحافل على مر العصور.

- بناء وتطوير عدد من المستشفيات بمحافظة مطروح منها النجيلة والسلوم والعلمين.

- بناء وتطوير عدد من المدارس في المراحل التعليمية المختلفة.

- إنشاء جامعة العلمين الدولية.

- إطلاق المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي.

- إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمنتجات الزراعية بقطاع قاعدة محمد نجيب.