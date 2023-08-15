لقاء علمي بين البحوث الزراعية وممثلين من المعاهد والمعامل البحثية المختلفة

عقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لقاءيين متتالين في التاسع والرابع عشر من اغسطس ٢٠٢٣بمجموعة من الباحثين الممثلين للهيئة البحثية بمختلف فئاتها من المعاهد والمعامل البحثية وشمل اللقائين معاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان معهد الانتاج الحيواني ومعهد التناسليات الحيوانية والمعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات البيطرية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية وشمل اللقاء الاخير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات ومعهد تكنولوجيا الأغذية البنك القومي للجينات والاقليمي للاغذية والاعلاف والمعمل المركزي للزراعة العضوية والإرشاد الزراعي والاقتصاد الزراعي والإحصاء والهندسة الوراثية وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات يقوم بها مع الباحثين بالمركز بمختلف تخصاصتهم.

وفي هذا الإطار ناقش الأستاذ الدكتور رئيس المركز الموضوعات الملحة علي الساحة فيما يخص التحديات التي تواجهها دول العالم ومصر والمتعلقة بالأمن الغذائي وعلاقته بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الي جانب نقص امدادات المياه وندرتها وتأثيراتها علي الزراعة المصرية والتصحر وارتفاع ملوحة التربة والمياه خاصة في ظل الأزمات التي ظهرت علي الساحة الدولية بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والحرب الاهلية السودانية والتي اكدت علي اهمية الزراعة ودورها في تحقيق الامن الغذائي الذي يمثل امن قومي وأمن اجتماعي. هذا وقد أكد سليمان علي دور مركز البحوث الزراعية كجهة علمية بحثية ارشادية وفنية في العمل علي حل هذه المشكلات من خلال الأبحاث التي يقوم بها باحثي المركز والتي يجب ان تكون موجهة بشكل رئيسي لتلك التحديات وغيرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري.



كما تطرق اللقاء لأهمية أن يقوم باحثي المركز بالتقديم في جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية خاصة ان هناك الكثير من الأبحاث والمشاريع والنتائج الممتازة والتي تستحق المشاركة ووأكد أنه علي ثقة أن باحثي المركز لديهم الامكانيات والكفاءة اللازمة للحصول على تلك الجوائز خاصة وان هناك تنوع في الجوائز المخصصة للزراعة وللزراعيين