"صيف شبابنا".. "الشباب والرياضة" تواصل فعاليات أنشطة قادرون باختلاف

واصلت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب)، من خلال الإدارة العامة للأنشطة الجامعية، فعاليات أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم "قادرون بإختلاف"، ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، بمركز شباب 15 مايو بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تهدف الفعاليات إلى الاهتمام بأبناء قادرون بإختلاف، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، ودمجهم في المجتمع، وإعداد برامج تدريبية ترفيهية لهم مواكبة لاهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم.

تتضمن الفعاليات إجراء تدريبات رياضية، وأنشطة فنية، وتعليم صناعة المشغولات اليدوية، وذلك بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم عن قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة العربية للبراعم والناشئين والشباب للمواي تاي التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري بمدينة طرابلس بدولة ليبيا.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن اللاعبين دخلوا في معسكر مغلق في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي حتى يوم 21 أغسطس الجاري، استعداداً للبطولة العربية ومن أجل فرض حالة من التركيز الشديد بين عناصر المنتخب، من أجل الوصول إلى منصات التتويج وحصد المراكز الأولى والفوز بلقب البطولة العربية.

وتضم قائمة المنتخب 19 لاعبًا ولاعبة وهم: آدم أبو النور، عمر محمد، محمد أحمد، عبد الله علاء، بدر أسامة، أنس عصام، عبد الرحمن أسامة، فهد أسامة، مهند خالد، عمر نازيه، ذكرى صلاح، أريام مجدي، إبراهيم أحمد، عبد الرحمن عادل، علي ياسر، فارس محمد، مصطفى طارق، آية أحمد، منة الله عصام.

وتضم بعثة المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة المهندس أحمد محمد رمضان رئيسًا للبعثة وفهمي محمود حكمًا، ووليد زكريا مدربًا وأيمن الحمصاني مدربًا.

IMG-20230815-WA0048

IMG-20230815-WA0049

IMG-20230815-WA0051

IMG-20230815-WA0050