نبيل دعبس: الرئيس السيسى وضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا الخارجية

ثمن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الدور الكبير التي تقوم به الدولة المصرية من أجل وضع القضية الفلسطينية على المسرح الدولي والعالمي، وأن تكون تلك القضية على الأجندة العالمية وفي مختلف الهيئات والمحافل الدولية.

وقال دعبس، في تصريحات لـ«الدستور»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل للسياسة الخارجية المصرية، لأنها بحق قضية مصر الأولى في المحافل الدولية، ومن أجل هذا كان لا بد من التنسيق والتعاون لوضع أسس وطرق التحرك، ومن هذا المنطلق جاءت القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، التي عقدت أمس بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد دعبس أن الرئيس السيسي يشارك بنفسه في كل المحافل الدولية والمؤتمرات التي تكون فيها القضية الفلسطينية حاضرة وعلى أجندة أعمالها، ليس هذا فقط بل أن الرئيس السيسي والدولة المصرية تعمل وبصفة مستمرة على لم الشمل الفلسطيني حتى يكون الموقف الفلسطيني قويًا ومتلاحمًا، وهو ما ظهر واضحًا وجليًا في استضافة مصر كل الفصائل الفلسطينية، وهو الاجتماع الذي تم مؤخرًا بمدينة العالمين.

وقال دعبس إنه على يقين بأن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية جاءت ملبية لطموح الشعوب ليس فقط المصرية الأردنية الفلسطينية بل للشعوب العربية والإسلامية.

وأشاد دعبس بمطالبة القمة الثلاثية بوضع جدول زمني محدد بمواقيت معينة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذا المطلب يعد مطلبًا حتميًا لاستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، وفي القلب منها حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حل ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وأهمها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وطالب دعبس المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أننا الآن في القرن الواحد والعشرين، ونجد أن هناك دولة تقوم باحتلال أراضي دولة، وهناك عنصرية في التعامل بين المواطنين، وهناك انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في شتى المجالات، لذلك على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته والعمل على إيجاد حل شامل وعادل وفقًا للقرارات والمرجعيات الدولية.