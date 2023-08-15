التعليم: إصدار قرار وزارى بلائحة الانضباط خلال أيام

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن نظرة الوزارة الآن ليست الدرجات، ولكن بناء طالب سوي نفسيًا والتربية هى الأساس.

وأضاف “حجازي” في مؤتمر صحفي الآن: “وزارتنا تسمى التربية والتعليم، أي أن التربية قبل التعليم، لذلك جاء هذا الإجراء من أجل الحفاظ على الصحة النفسية للطلاب وتعديل سلوكهم، سواء في المدرسة أو البيت”.

وأضاف الوزير خلال كلمته: “لا بد أن يكون هناك لغة حوار مفهومة بين الطالب ومعلمه في المدرسة أو الطالب وولي أمره في المنزل.. أي نشاط تدريبي يكون العائد جيدًا على الطالب ولدينا إدارة تقيس التغيرات على الطلاب التي نتجت نتيجة التدريبات التي تحدث".

وقال: "لا بد أن نمحو وصمة العار عن المرض النفسي، كلنا لدينا قلق ولكن يتفاوت، ولا بد أن نحول القلق لإنجاز ونعمل علي إصلاح ما بداخلنا.. المبادرة ستدرب ١٣٠٠ إخصائى نفسي وسنعمل على زيادتهم الفترة المقبلة.. خلال أيام سيكون هناك قرار وزاري بلائحة الانضباط”.