محافظ قنا يشهد إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا، وذلك بحضور المهندس جمال عبدالحكم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أسامة أحمد موسى، مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي.

يأتي ذلك في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وقال المحافظ، إنه تم اليوم إنزال ٢٥٠ ألف زريعة، من إجمالي مليون زريعة سمكية من نوع "مبروك الحشائش"، مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع ، مشيرًا إلى أن أسماك مبروك الحشائش التي يتم إنزالها بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تسهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل، بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

ولفت إلى أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي؛ نظرًا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

ومن جهته؛ أشار المهندس جمال عبدالحكم، إلى أن المليون زريعة سمكية التى يجري إنزالها في نهر النيل، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز؛ بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للارتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية .

يُذكر أنه تم إنزال مليون زريعة سمكية في نهر النيل، خلال شهر مايو الماضي، من نوع "البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش" وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تنمية الثروة السمكية والمصايد الطبيعية، وزيادة الإنتاج السمكي.