مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

كشفت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة وأسفرت عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وبالانتقال لموقع المشاجرة وفحص قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (شخصين وسيدة) مصابين بطلقات نارية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وعقب ذلك توفي اثنان منهم متأثران بإصابتهما، طـرف ثان (شخصان وبحوزتهما "2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، واتهم الطرف الأول الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما نتج عنها الإصابات المشار إليها بسبب خلافات بينهم، وبمواجهة الطرف الثانى اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.