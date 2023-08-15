هل ينجح بيراميدز في خطف محمد شريف من الخليج؟ الدستور تجيب

حسم محمد شريف مهاجم وهداف الأهلي السابق، الجدل المثير حول وجهته المقبلة، معلنا انتقاله رسميا للخليج السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

ومع رحيل شريف عن المارد الأحمر، تم فتح التكهنات بشأن ارتبط اللاعب بالانتقال لأحد ناديي بيراميدز أو الزمالك، حالة عودته مجددا للدوري المصري، عقب انتهاء عقده مع الفريق السعودي.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، حول وضع المهاجم على رأس أولويات لجنة التعاقدات المرحلة المقبلة، بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

بيراميدز يكشف لـ«الدستور»: حقيقة التعاقد مع محمد شريف عقب رحيله عن الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: لا أحد يختلف على إمكانيات المهاجم والهداف، فهو إضافة قوية لأي فريق وتحديدا في مركز المهاجم الصريح".

وأضاف:" البرتغالي جايمي باتشيكو هو المسئول الأول والأخير عن ملف الصفقات واحتياجات الفريق، سيتم عرض اسم اللاعب عليه".

وأكمل المصدر:" أنه في حالة الحصول على الضوء الأخضر من قبل باتشيكو وموافقته، سيكون هناك تواصل مباشر مع شريف لجس نبضه، ومن ثم تقدم عرض رسمي له".

واختتم قائلا:" اللاعب بالفعل ضمن اهتمامات لجنة التعاقدات بالنادي السماوي، سواء خلال يناير 2024 أو ربما في صيف العام ذاته أو عقب انتهاء عقده رسميا مع الخليج السعودي".

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد أعلن أمس الاثنين، رحيل محمد شريف للدوري السعودي "روشن للمحترفين"، وتحديدا بوابة فريق الخليج، وذلك بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

وكان بيراميدز، إبرام العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، وثنائي فيوتشر أيضا مهند لاشين ومحمود مرعي، بالإضافة للهداف الكونغولي الدولي فيستون مهاجم يانج أفريكانز التنزاني وهداف الكونفيدرالية الإفريقية السابق نسخة الموسم المنقضي 2022/2023.

كما نجح بيراميدز، في تفعيل بند شراء مصطفى فتحي بشكل نهائي من التعاون السعودي، فربما تشهد الساعات القليلة المقبلة، إعلان النادي السماوي التعاقد رسميا مع محمد بوبو لاعب خط وسط فيوتشر السابق.