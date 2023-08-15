الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع الروسية: موسكو لديها قنابل عنقودية لا تستخدمها لأسباب إنسانية

سيرجي
سيرجي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجر، أن أوكرانيا هاجمت سفن الحبوب في البحر الأسود، كما أنه تم استغلال صفقة الحبوب بنقل الأسلحة بالخطوط الأمامية.

الحبوب الغذائية الروسية 

وأكد شويجر، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر موسكو للأمن القومي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تستغل الممرات الإنسانية بالهجمات والزوارق المسيرة.

الذخائر العنقودية لكييف

وأضاف أن واشنطن قدمت الذخائر العنقودية لكييف التي تعد جريمة حرب، مشيرًا إلى أن روسيا لديها قنابل عنقودية لكن لا تستخدمها لأسباب إنسانية.

وتابع: "الغرب يعمل على فرض مصالحه الخاصة على العالم، روسيا عززت شراكتها الاستراتيجية مع الصين".

سيرجي شويجر شويجر الحبوب الغذائية الروسية القاهرة الإخبارية عاجل

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