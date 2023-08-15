"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ مبادرة "حرفتك مهنتك" في الوادي الجديد

واصلت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال الإدارة العامة للفتاة والمرأة، تنفيذ مبادرة "حرفتك مهنتك" بمركز شباب الفتح بقطاع شباب الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بمشاركة 15 فتاة من فتيات أندية التطوع بالمركز، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيره تساهم في حياة أفضل.

تضمنت المبادرة تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة في كيفية صناعة منتجات هاند ميد، وتم تدريب الفتيات والسيدات على أنواع الخيوط المستخدمة، أساسيات القص والتصميم، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي.

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