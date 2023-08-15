الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بالتعدى على فتاة بالمعادى

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاسبًا متهمًا بالتعدي على فتاة تحمل جنسية إحدى الدول في المعادي، بالحبس سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيي الدين وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ومحمد فاروق.

وذكر قرار الإحالة فى القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهم "محاسب" تعدى على المجني عليها، بطريق القول والفعل على نحو يخدش حياءها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب في غير علانية أمرًا مخلًا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.

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