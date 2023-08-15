الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخبزين تصرفا في 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، و سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية للرقابة على المخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وتنفيذ حملة تموينية مكبرة بمركزى إدكو ورشيد، أسفرت عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا في 29 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، بالإضافة الى 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

اتخاذ كافة الإجراءات إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الخدمات المختلفة المخابز البلدية المدعمة المخابز البلدية

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