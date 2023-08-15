بتحف فرعونية نادرة.. معرض "اكتشاف مصر القديمة" المتجول يصل أستراليا

قال موقع "ريوتاكت" الأسترالي، إنه يمكن لسكان القارة الأسترالية الاستمتاع بالتحف الفرعونية وكنوز حضارة مصر القديمة الرائعة دون الحاجة للسفر إلى الجانب الآخر من العالم، من خلال المعرض المتنقل الذي يقام في أستراليا وتحديدًا في المتحف الوطني لأستراليا (NMA) من 15 ديسمبر المقبل، والذي يتضمن لفافة ورق البردي الطويلة التي أخذها الكاهن باديكونسو إلى قبره لضمان مروره إلى الحياة الآخرة والتابوت الخارجي للكاهن بانيسي مزين على كل جانب بصور أبناء حورس.

وتابع أن هذه القطع الرائعة هي من بين 200 قطعة معرض متنقل تحت عنوان "اكتشاف مصر القديمة"، والذي سيعرض في المتحف الوطني لأستراليا (NMA)، بالتعاون مع من المتحف الوطني للآثار في هولندا، حيث تقام جولة للمعرض في أستراليا كجزء من التعاون بين NMA ومتحف أستراليا الغربية وشبكة متحف كوينزلاند.

اكتشاف مصر القديمة

وأشار الموقع إلى معرض "اكتشاف مصر القديمة" يستكشف التاريخ الاجتماعي والتقليدي الواسع للثقافة القديمة الممتد إلى 3 آلاف عام، من خلال المجوهرات والنحت والفخار ومجموعة من المواد الجنائزية، تعرض النظرة الفريدة للمصريين القدماء حول الحياة والموت والممارسات الدينية والحياة اليومية والرحلة إلى الحياة الآخرة.

وتابع أن المعرض يركز على تاريخ الاكتشاف، ويدعو الزوار للنظر في دور المتاحف في العمل مع المجتمعات المصرية لتوثيق وعرض الثقافات القديمة، حيث تم استكشاف لحظات مهمة مثل الكشف عن حجر رشيد خلال حملة نابليون العسكرية على مصر واكتشاف قبر الفرعون الشاب توت عنخ آمون جنبًا إلى جنب مع الاكتشافات الأثرية للمتحف الهولندي على مدى عقود، بما في ذلك المقابر القديمة في سقارة.

وأضاف أنه من السمات الخاصة للزوار الواجهة المقلدة بالحجم الطبيعي للمعبد، والتي سيتم إضاءتها من خلال عرض رسومي واسع النطاق، حيث تم شحن واجهة هذا المعبد النوبي القديم من النيل إلى المتحف الهولندي كهدية من مصر إلى هولندا، يوجد أيضًا نموذج قارب نادر مصنوع من الخشب ، يعود تاريخه إلى الأسرة الحادية عشرة، مع طاقم مكون من 12 فردًا لضمان راحة صاحب المقبرة في السفر في الحياة الآخر قد يمثل نعشان، في مقدمة القارب وخلفه، جنازة المتوفى أو نقل المعدات الجنائزية.

قال مدير NMA، الدكتور ماثيو ترينكا، إن معرض اكتشاف مصر القديمة، وهو شراكة بين المتاحف الأربعة، كان بمثابة الفضل في صناعة الفنون والثقافة في جميع أنحاء أستراليا وعزز البلاد على خريطة معرض الجولات الثقافية العالمية.

وتابع: "يسعدنا إتاحة الفرصة للجمهور الأسترالي للتفاعل مع التاريخ المصري القديم بطرق جديدة مع التفكير في كيفية استمرار العمل المستمر لعلماء الآثار والمتخصصين في المتاحف في إلقاء الضوء على معلومات ومعارف جديدة حول هذه الثقافة القديمة المثيرة للاهتمام".