عمار يا سور الأزبكية!

بعد أن صليت الظهر في مسجد الإمام الحسين، خرجت قاصدا ً محطة مترو العتبة، رفقة أحد معارفي القدامي، قابلته قدراً في المسجد، فأخبرني بأنه أتي إلي القاهرة، من أجل إنجاز بعض المصالح، ثم وجد نفسه قريب من الجامع، فارتأي الدخول والصلاة وزيارة الضريح، والدعاء بداخله من باب التبرك"ومن زار الأعتاب ما خاب"! سلكنا طريقنا سيراً علي الأقدام في شارع الأزهر العتيق "الخالي تقريباً من المارة" نظراً للحر الشديد الذي تشهده بلدنا في هذه الأيام، كما وأن اليوم هو الأحد، ونصف المحلات (مأجزة) وأبوابها مغلقة! تجاذبنا أطراف الحديث أنا وصديقي"القروي"إلي وجدنا أنفسنا فجأة بداخل سور الأزبكية، وقفنا للحظة في منتصف الممر المؤدي إلي مدخل المحطة! ثم تنحينا جانباً لنفسح الطريق لغيرنا، إرتكنّا إلي أحد أكشاك بيع الكتب من أجل التقاط انفاسنا، ومسح عرقنا عن جبيننا، بينما جلس أصحاب الأكشاك، يهوون علي وجوههم ببعض أغلفة المجلات القديمة، وكأنها مراوح ورقية، يحركونها يمنة ويسرة، علها تسهم ولو بقدر بسيط في تخفيف لهيب الجو واستعار حرارته، أعانهم الله ورزقهم، وجعل سعيهم علي أرزاقهم، وصبرهم علي "رزالة" بعض زبائنهم في ميزان حسناتهم! سألت أحد البائعين عن رواية (ديوان البقر) للكاتب محمد أبو العلا السلاموني، فهب الرجل واقفاً "كتر ألف خيره" وأخذ في البحث الدؤوب عنها في الكتب المرصوصة أمامه فلم يجدها، فتحول إلي البحث عنها في كتب اخري كان قد أعدها للعرض، لاحظ صديق رحلتي وجود كتب مدرسية "مستعملة" في الكشك المجاور مباشرة لنا، فسأل صاحبه علي كتب "تالتة إبتدائي" فأجابه الرجل قائلاً، آه كتب تالتة موجودة، حضرتك عاوز مواد إيه؟ ثم أشّر له علي أحد الأرفف، فتوجه مباشرة إليه وأمسك كتاباً وبدأ بالتقليب فيه، أطال الفحص والمحص والتقليب، ثم تركه وأمسك غيره، وما فعله بالكتاب الأول، فعله بحذافيره مع الكتاب الثاني، شعرت بشيئ من الملل فسألت البائع "الأولاني" هل وجدت الرواية يا "عمنا "؟ فقال مع الأسف مش موجودة، تقريباً إبني باعها! قلت له علي بركة الله، شكرته وعدت إلي كشك الكتب المدرسية لأجد صاحبنا علي وضعه الذي كنت قد تركته عليه، واقفاً يتفحص الكتب، ويعيد الفحص والتقليب، ثم يترك الكتاب ويمسك غيره، وهكذا دواليك! لاحظت أن الملل الذي كان قد أصابني بعض منه، نال بائع الكتب المدرسية أضعاف أضعافه، الراجل كان" هيطق"، وبصراحة عنده حق"! حدثتني نفسي بأن صاحبنا ربما يفعل ما يفعله، لأنه يريد "فصال" البائع في السعر، ولكنه يخجل من وجودي، هو رجل ميسور الحال وأنا أعلم، ولكنني أعلم أيضاً أنه شخص متردد جدااا، يعشق الفصال وكثرة المناهدة! وقد سبق لي من قبل أن نصحته، وذكّرته، بحديث نبينا الكريم "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا إشتري، وإذا اقتضي" ولكن دون أي جدوي تذكر، لأنه طبع فيه، ومادام الطبع غلاب فلا أمل إذاً في التغيير! علي أية حال، حرصاً مني علي ما تبقي سليماً لدي من عضو اسمه المرارة، قلت له يافلان، أنا هسبقك إلي المحطة، خلّص علي مهلك وابقي تعالي! وفعلا تركته وانصرفت، جلست أنتظره بالداخل، ثم أخرجت هاتفي واتصلت علي أهل بيتي لأطمئن عليهم، وأسألهم إذا كان هناك شيئ يريدون أن أحضره معي وأنا عائد إلي المنزل فأحضره، استمرت المكالمة تقريباً ربع ساعة، وإذا بصاحبنا قادم يتبختر، يملأ وجهه الإشراق، يحدوه الأمل، وترتسم علي ملامحه كل معاني البهجة والسرور، وقبل أن أسأله عن شيئ، بادرني هو قائلاً، تخيل؟؟ اشتريت خمسة كتب، الكتاب ب٢٥ جنيه .. تعرف الكتاب الواحد من دول بيتباع بكام في المكتبات، وأنا لسه سائل عليهم امبارح؟

قلت له لا والله يافلان معرفش، بيتباع بكام؟

قال ب١٧٠، وب١٨٠ جنيه، وهو هو نفس الكتاب!

فقلت له " طيب دي حاجة عال خالص" عمار والله يا سور الأزبكية! وكانت تلك هي المرة الأولي، التي أعرف فيها، أنه في هذا المكان هناك أكشاك تبيع الكتب المدرسية المستعملة!

حفظ الله بلدنا وأعانكم وأعاننا .