الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"عربية النواب" تشيد بقمة العلمين: وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته لإنهاء الاحتلال

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أكد أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان الختامي للقمة الثلاثية التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة والتي استضاف فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتى ناقشت تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضى الفلسطينية المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها وضعت المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وأكد "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، أن القمة الثلاثية كانت واضحة وحاسمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني  ووقف الأعمال الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري والممارسات غير الشرعية التى تنتهك قواعد القانون الدولي، والتى من شأنها أن تؤدى الى تصاعد أعمال العنف والفوضى، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقمة العلمين الثلاثية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر، والتي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مرات متعددة أمام جميع المؤتمرات والمنتديات الدولية، والتى تتمشى مع قرارات الشرعية الدولية، وتتمثل فى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.

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