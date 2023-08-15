وفاة مواطن في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السياحي بالجيزة

لقى مواطن مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السياحي في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري على الطريق السياحي اتجاه لمنيب، نزلة المنصورية، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.