الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثمان شاب مجهول الهوية بترعة في سرس الليان بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت مدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية عثور الأهالي على  جثمان شاب غريق داخل الترعة المارة من طريق سكة المعوجة دائرة قسم سرس الليان، وعلى الفور جرى إبلاغ مركز الشرطه  الجهات المعنية لانتشال الجثمان، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نبيل مسلم مأمور قسم شرطة سرس الليان يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان غريق داخل الترعة المارة من سكة المعوجة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد عبد السلام رئيس المباحث للتحقيق  في الواقعة والتنسيق مع الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان. 

وتمكنت قوة أمنية بمساعدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، حيث تبين أنه لشاب يبلغ من العمر ما يقرب من 16 عام، غريق داخل الترعة المارة من سكة المعوجة، ويرتدي شورت أحمر، ونقلته سيارة الإسعاف إلى ثلاجة مستشفى سرس الليان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتعرف على الجثمان.

وقامت مباحث مركز سرس الليان بتحرير المحضر اللازم بالواقعه، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق، ونشر نشره بمواصفات الشاب للتعرف على جثمانه، والكشف الطبي لمعرفة سبب الوفاة وتفاصيلها. 

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