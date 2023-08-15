بيراميدز عن رحيل نجمي الفريق: لا نعلم ماذا سيحدث فى المستقبل

كشف محمود فتح الله، مدرب عام فريق بيراميدز، عن مصير الثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل من الاستمرار مع الفريق السماوي خلال الموسم المقبل.

مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل رمضان صبحي وإبراهيم عادل عن الفريق

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "لا أحد يختلف على إمكانيات الثنائي رمضان وإبراهيم، بالورقة والقلم حتى هذه اللحظة هم مستمران معنا".

وأضاف: "الثنائي مهمين جدا بالنسبة لنا، فهما يتواجدان في المران بشكل طبيعي، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، نرفض استباق الأحداث".

وواصل مدرب بيراميدز: "إبراهيم عادل لديه طموح مشروع وهو يتمنى الاحتراف، إذا تلقينا عرضا مناسبا، النادي لن يكون عقبه في طريقه بالعكس سيتم دعمه بقوة".

وعن صفقات الفريق السماوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري: "أوضح فتح الله، تم تحديد احتياجات الفريق من الموسم الماضي، قمنا بتدعيم المراكز التي كانت في أشد الاحتياج لذلك".

وأشار مدرب بيراميدز إلى أن الصفقات الجديدة، التي إبرامها النادي خلال هذا الصيف، ستمثل إضافة قوية لنا وسيكون لهم دور كبير في المنافسة محليا وقاريا الموسم المقبل.

وتابع: "لا أعرف مصير صفقة محمد رضا بوبو حتى الآن، النادي لم يعلن عنه بشكل رسمي والأيام القادمة سنرى ماذا سيحدث".

واختتم قائلا: "بيراميدز أصبح يمتلك فريقا محترما وأقوى من الموسم الماضي".

ونجح بيراميدز حتى الآن في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ثنائي الزمالك، فضلا عن محمود مرعي ومهند لاشين ثنائي فيوتشر أيضا، والكونغولي فيستون هداف يانج أفريكانز التنزاني السابق، مع تفعيل بند شراء مصطفى فتحي بشكل نهائي من التعاون السعودي.

وسيشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي الموسم المقبل، بعدما جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري نهاية الموسم الماضي برصيد 73 نقطة.