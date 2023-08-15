برلمانى: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تعكس الدور المحورى والتاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى

أكد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت بهدف التباحث والتشاور حول القضية الفلسطينية، وذلك في ظل المستجدات الحالية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف، في بيان له، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تأتي في إطار الدور التاريخي والمحوري للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على أولوية اهتمامات الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القمة أكدت على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية، لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بما توصل إليه القادة الثلاثة خلال القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، وهو أن تحقيق السلام العادل والشامل يكون من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد فلسطين دولة مستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.