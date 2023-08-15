الأنبا توماس عدلى يترأس عيد انتقال العذراء مريم بكنيسة أم النور

ترأس مساء أمس، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قدّاس عبد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، من كنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة.

بدأ الاحتفال بنوال ثلاثة أطفال سري المعمودية، والميرون من يد صاحب النيافة، ثم القداس الإلهي. شارك نيافته القداس القمص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والأب بيوس فرج، والأب ميشيل عبدالله، الرعاة المساعدين.

وفي عظته، هنأ نيافته الأسر التي قدمت أبناءها للمعمودية، حيث أصبح الأطفال أعضاء في حسب المسيح السري، مشيرًا إلى أننا بالمعمودية نصير أبناء الله الآب وإخوة ليسوع المسيح، وهياكل للروح القدس، وبالتالي ورثة للملكت.

وفي سياق العيد، أكد الأب المطران أن معنى العيد هو تكليل لمشوار وحياة أمنا مريم العذراء، عاشت أمينة لعمل ودعوة الله لها، وبالتالي هي في حضرة الملك السمائي. فعلينا أن نجتهد ونجاهد في إيماننا وعيوننا شاخصة لهذا المجد المعد لنا.

الجديد بالذكر أن قداس العيد جاء مكللا للرياضة الروحية، التي نظمتها الكنيسة من خلال كوكبة من الآباء الكهنة، في الفترة من السادس، وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وتختتم الكنيستان الكاثوليكية والروم الأرثوذكس بمصر، الثلاثاء 15 أغسطس، صوم السيدة العذراء مريم، بعد أن استمر على مدار 15 يومًا متتالية، لتحتفل بعيد رقاد السيدة العذراء مريم.

وقال الأب جورج جميل، راعي كنيسة السجود الكاثوليك، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سبب اختلاف في صوم العذراء بين الكنائس يرجع إلى اختلاف في التقويم وليس اختلافًا في العقيدة، إذ تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد رحيل العذراء فى يوم 15 أغسطس، وليس فى 22 أغسطس كما الأرثوذكسية.

ومن جهته يواصل دير السيدة العذراء بدرنكة، وعلى مدار 15 يوما بإقامة النهضات الروحية، خلال صوم السيدة العذراء مريم بدءًا من 7 أغسطس وحتى 21 من أغسطس ٢٠٢٣ على أن تبدأ النهضة من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساءً.

ويترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، ويستقبل دير العذراء نحو مليوني زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر سنويًا، فيما يشهد حضورًا كبيرًا يومي الأحد والجمعة

ويواصل كثيرون من الأقباط التوافد على دير السيدة العذراء بدرنكة، تزامنًا صوم السيدة العذراء، الذي 7 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 15 يومَا وينتهي بقداس العيد 22 أغسطس الجاري.