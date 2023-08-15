الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية

المتهم
المتهم

أمر قاض المعارضات المختص بتجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

 وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية، وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه. 

واشتملت الأحراز المضبوطة بحوزته مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية "مجموعة من شهادات الاستثمار" وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين، متخذاً من شقة سكنية بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

قاض المعارضات تجديد حبس متهم تزوير أختام الدولة المحررات الرسمية ا

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