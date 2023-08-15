3 مصابين بتصادم موتوسيكلين في أبو حماد

أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، فى وقوع حادث تصادم موتوسيكلين، بدائرة مركز أبو حماد ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حيث استقبل مستشفى أبو حماد المركزى كل من “ أحمد.ن.م”، سنة، مصاب بكدمات بالذراع الأيمن، و “ محمود.ا.م”، سنة، مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى، و “ عبد الرحمن.ع.م”، سنة، مصاب بجرح قطعى بالساق اليمنى، جميعهم مقسم قرية الملاك، دائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

و تبين إصابتهم فى وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق الملاك، بمجيط كوبرى أبو دعبس، بدائرة مركز أبو حماد.

تم نقلهم لمستشفى أبو حماد المركزى، لتلقى العلاج اللازم.