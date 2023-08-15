الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين بتصادم موتوسيكلين في أبو حماد

تصادم موتوسيكل
تصادم موتوسيكل

أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، فى وقوع حادث تصادم موتوسيكلين، بدائرة مركز أبو حماد ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حيث استقبل مستشفى أبو حماد المركزى كل من “ أحمد.ن.م”، سنة، مصاب بكدمات بالذراع الأيمن،  و “ محمود.ا.م”،   سنة، مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى، و “ عبد الرحمن.ع.م”، سنة، مصاب بجرح قطعى بالساق اليمنى، جميعهم مقسم قرية الملاك، دائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

و تبين إصابتهم فى وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق الملاك، بمجيط كوبرى أبو دعبس، بدائرة مركز أبو حماد.

تم نقلهم لمستشفى أبو حماد المركزى، لتلقى العلاج اللازم.

الذراع الايمن الساق اليسرى العلاج اللازم حادث تصادم أبو حماد

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