الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس يترأس عيد العذراء في كنيستها بشبرا

الأنبا مرقس وليم،
الأنبا مرقس وليم،

ترأس مساء امسنيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيستها، بقبة الهواء، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل حيث بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي.

وفي كلمة العظة، تحدث حول "الدخول إلى مدرسة مريم"، مؤكدًا أن الكتاب المقدس، يدعونا إلى الإيمان العملي. وأشار الأنبا مرقس إلى أهمية العلاقة مع الله، مشددًا على حتمية الصلاة، التي هي أساس نجاح حياتنا. وتابع الأب المطران: علينا أن نتعلم من حياة القديسة مريم العذراء: الصلاة، والتواضع، والخدمة.

وفي الختام، أقيم تطواف احتفالي بتمثال، وأيقونة السيدة العذراء، كما أهدت الرعية هدية تذكارية إلى نيافة المطران، بمناسبة سيامته الأسقفية.

وتختتم الكنيستان الكاثوليكية والروم الأرثوذكس بمصر، الثلاثاء 15 أغسطس، صوم السيدة العذراء مريم، بعد أن استمر على مدار 15 يومًا متتاليًة، لتحتفل بعيد رقاد السيدة العذراء مريم.
وقال الأب جورج جميل راعي كنيسة السجود الكاثوليك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  إنه سبب اختلاف في صوم العذراء بين الكنائس يرجع إلى اختلاف في التقويم وليس اختلافًا في العقيدة، إذ تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد رحيل العذراء فى يوم 15 أغسطس، وليس فى 22 أغسطس كما الأرثوذكسية.

وتختتم الكنيستان الكاثوليكية والروم الأرثوذكس بمصر، الثلاثاء 15 أغسطس، صوم السيدة العذراء مريم، بعد أن استمر على مدار 15 يومًا متتاليًة، لتحتفل بعيد رقاد السيدة العذراء مريم.
وقال الأب جورج جميل راعي كنيسة السجود الكاثوليك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  إنه سبب اختلاف في صوم العذراء بين الكنائس يرجع إلى اختلاف في التقويم وليس اختلافًا في العقيدة، إذ تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد رحيل العذراء فى يوم 15 أغسطس، وليس فى 22 أغسطس كما الأرثوذكسية.

ويواصل دير السيدة العذراء بدرنكة، وعلى مدار 15 يوما بإقامة النهضات الروحية، خلال صوم السيدة العذراء مريم بدءًا من 7 أغسطس وحتى 21 من أغسطس ٢٠٢٣ على أن تبدأ النهضة من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساءً.
ويترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، ويستقبل دير العذراء نحو مليوني زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر سنويًا، فيما يشهد حضورًا كبيرًا يومي الأحد والجمعة.

الأب يوحنا سعد راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل الأنبا مرقس وليم الأم تريزا بعزبة النخل السيدة العذراء مريم السيدة العذرا القديسة مريم الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليك

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