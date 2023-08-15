الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة وقود فى داغستان الروسية إلى 27 قتيلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز طب الكوارث بجمهورية داغستان جنوب روسيا، أن عدد القتلى جراء الانفجار، الذي وقع مساء أمس الإثنين، في محطة تزود بالوقود في عاصمة الجمهورية مدينة محج قلعة، ارتفع إلى 27 شخصا.

 

وكانت الحصيلة السابقة وفق وزارة الصحة بجمهورية داغستان، مقتل 12 وإصابة 56 شخصا، بينهم 13 طفلا.

 

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مصدر بمركز طب الكوارث فجر الثلاثاء قوله: "حتى الآن يوجد لدينا 27 قتيلا"، فيما صرح النائب الأول لوزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، بعد وصوله إلى داغستان بأن 66 مصابا متواجدون حاليا في مستشفيات محج قلعة، 10 منهم في حالة حرجة.

 

ووفقا لمعلومات وزارة الطوارئ الروسية اندلع حريق في محطة صيانة السيارات مساء أمس الاثنين في الطريق السريع في محج قلعة، ثم انتقلت النيران إلى محطة وقود وبعد ذلك وقع الانفجار.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى مشاركة أكثر من 70 شخصًا و 20 قطعة من المعدات في السيطرة على الحريق الذي امتد من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة، وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني، وفق إدارة محج قلعة.

 

وذكرت وزارة حالات الطوارئ في روسيا أن مساحة الحريق بلغت بعد الانفجار 500 متر مربع.

 

فتح تحقيق

وفتحت لجنة التحقيق المحلية قضية جنائية في الحادث وفق الباب 3 للمادة 238 للقانون الجنائي الروسي (تقديم خدمات لا تلبي متطلبات سلامة الحياة أو صحة المستهلكين، مما تسبب بوفاة شخصين أو أكثر).

وقال مكتب المدعي العام في داغستان، عبر تطبيق تليجرام: "نظم مكتب المدعي العام للجمهورية عملية تفتيش فيما يتعلق بحريق في محطة وقود في مدينة محج قلعة.. ذهب رؤساء مكتب المدعي العام إلى مكان الحادث لتنسيق إجراءات وكالات إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ".

وأضاف: أنه "سيتم إجراء تقييم للامتثال لمتطلبات التشريعات المتعلقة بالحرائق والسلامة الصناعية في المحطة".

جمهورية داغستان الروسية انفجار محطة وقود مدينة محج قلعة ارتفاع عدد القتلى 27 قتيلا

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