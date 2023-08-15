بينها لقاء "اكتشف بلدك" بقصر الأمير طاز.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

لقاء "اكتشف بلدك" بقصر الأمير طاز، إحدى الفعاليات الفنية والثقافية، التي يذخر بها اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، ونستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الثانية عشرة ظهرا، يعقد بمركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاء بعنوان "اكتشف بلدك"، الذي يقام بالتعاون مع متحف جابر أندرسون، وذلك للتعرف على أبرز المعالم الحضارية في مصر.

ــ العلاج بالفن والقراءة السريعة ببيت السناري

وفي الحادية عشرة صباحا، تعقد ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للأطفال والنشء بعنوان "القراءة السريعة.. تعلم كيفية تطوير مهاراتك العقلية والمعرفية"، وتحاضر فيها المدربة ريم حلمي.

تركز الورشة على التعريف بالقراءة السريعة وأهميتها، وتوضيح الفرق بين أنواع القراءة، وكيفية تعليم القراء السريعة للأطفال، وفوائد القراءة السريعة في تنشيط وتوازن المخ وتأثيرها على الشخصية والصحة النفسية، بالإضافة إلى توضيح استراتيجيات القراءة السريعة وإمكانية الدراسة باستخدام القراءة السريعة.

وفي السابعة مساء، يعقد ببيت السناري أيضا، لقاء بعنوان “العلاج بالفن بين ثقافة الموروث الحضاري في التراث الشعبي وفلسفة العمارة الإسلامية”. تحاضر فيها الدكتورة منال عليوة، استشاري العلاج بالفن، الدكتورة سارة نصار، أخصائي العلاج بالفن، بحضور مجموعة من الفنانين التشكيلين والمعمارين المعالجين بالفن والباحثين في العلاج بالفن والمهتمين بالصحة النفسية والمختصين بالتراث الشعبي.

تركز الندوة على دور الفن في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية، من خلال تسليط الضوء على كيفية التعبير الإبداعي والاندماج والتفاعل والثقة بالنفس وتحفيز الابداع وتحفيف التوتر والضغوط النفسية وتعزيز الوعي الذاتي، بالإضافة إلى توضيح أهمية الموروث الشعبي الحضاري في التراث وارتباطه بالتكوين المعماري في الحضارة الإسلامية.

ــ حكاية نيزك بمكتبة مصر الجديدة

وفي السادسة مساء، يحل الفيزيائي الدكتور محمد رامي المعري في ضيافة مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بالعروبة، وأمسية فلكية بعنوان “حكاية نيزك”. التي تتناول حكاية ارتطام نيزك هائل الحجم بسطح الأرض في جنوب غرب مصر خلال عصر المصريين القدماء. قصة نشأة وحياة هذا الحجر السماوي، لكشف أسرار مهمة عن الكون والنجوم ونشأة نظامنا الشمسي نفسه.

د. محمد رامي المعري هو مدير مركز علوم الفضاء والكواكب بجامعة خليفة - الإمارات العربية المتحدة وهو واحد من أهم علماء الفلك والفضاء المصريين، فقد شارك في مهام فضاء تاريخية مثل مهمة روزيتا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومهمة أفق الحدث التابعة لناسا.

ــ افتتاح معرض “يوم آخر”

وفي السابعة مساء، يفتتح المعرض الفردي الخاص للفنانة التشكيلية أماني فهمي، "يوم آخر"، وذلك بقاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

يضم المعرض 55 لوحة منفذة بألوان أكريلك مع كولاج، مساحات متفاوتة، أنتجت في الفترة من عام 2017 إلى العام الجاري 2023. وتستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري.

ــ حجاج أدول بمختبر سرديات الإسكندرية

وفي السادسة مساء، يحل الروائي حجاج أدول، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في لقاء بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة “C” لمناقشة عدد من روايات الملحمة الشهرزادية التي كتبها “أدول”.

ويناقشها كل من: الناقد الأردني حسين دعسة، الناقد المغربي الدكتور سالم الفائدة، والناقد المصري الدكتور كمال اللهيب، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة، مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

ــ طه حسين بصالون علمانيون

وفي السابعة مساء، يحل الدكتور عبدالسلام الشاذلي، أستاذ النقد المعاصر، وعضو مؤسس للجمعية المصرية للنقد، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون علمانيون، في لقاء بعنوان "مركزية أبوالعلاء المعري في مشروع طه حسين".