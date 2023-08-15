الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

الفنان صبرى عبدالمنعم
الفنان صبرى عبدالمنعم

تواصل محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبدالمنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربا دون دفع مبلغ البيع. 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

900 ألف جنيه التحريات الأولية القاه الفنان صبري عبدالمنعم القاهرة اليوم المقطم حكمة جنوب القاهرة

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